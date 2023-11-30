Borsa güne yatay bir seyirle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yatay bir seyirle 8.007,99 puandan başladı.

KAYNAK: AA
Borsa güne yatay bir seyirle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,34 puan azalışla ve yüzde 0,02 değer kaybederek 8.007,99 puana indi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,22 azalırken, holding endeksi yüzde 0,13 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,68 ile orman kağıt basım, en çok gerileyen ise yüzde 0,38 ile sigorta oldu.

Dün, satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,04 değer kaybıyla 8.009,33 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarında ABD ekonomisinin yumuşak iniş yapabileceği ihtimalinin varlık fiyatları üzerinde etkili olduğunu ifade ederek, bugün yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağında olduğunu söyledi.

ABD'de dün açıklanan makroekonomik verilerin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin adımlarının sonuna geldiği ve gelecek yılın ilk yarısında faiz indirimlerine başlayabileceği ihtimali güçleniyor.

Öte yandan, dün açıklamalarda bulunan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, enflasyonun ana eğiliminde bir gerileme başladığını belirterek, "Kasım ayı öncü göstergeleri aylık enflasyondaki gerilemenin devam edeceğine işaret etmekte." dedi.

Analistler, TCMB'nin iletişim dilinin piyasalar açısından oldukça tatmin edici olduğunu belirterek, özellikle son dönemde öngörülebilirliğin artmaya başladığını ve bu durumda TCMB'nin kullandığı iletişim dilinin etkili olduğuna dikkati çekti.

Ayrıca, dün Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) düşüş eğilimini sürdürerek, 332,8 baz puan ile 19 Mart 2021'den bu yana en düşük günlük kapanışını gerçekleştirdi.

Bugün yurt içinde büyüme, TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) özeti ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de kişisel gelirler ve harcamalar başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.100 ve 8.200 seviyelerinin direnç, 8.000 ve 7.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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