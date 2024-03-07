Borsa güne yükselişle başladı

Kaynak: AA
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,61 yükselişle 8.797,54 puandan giriş yaptı.

Borsa İstanbul açılışta BIST 100 endeksi, dünkü kapanışa göre 52,95 puan ve yüzde 0,61 değer kazanarak 8.797,54 puandan haftanın dördüncü iş gününe giriş yaptı.

Bankacılık ve Holding endeksi değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,45 ile ulaştırma olurken, en çok kaybettiren ise yüzde 1,24 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Borsa İstanbul dün, satıcılı bir seyir izledi. BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,31 değer kaybıyla 8.744,58 puandan tamamladı.

Küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimi için acele etmeyeceklerini ancak, "bu yılın bir noktasında" bunu yapmanın muhtemelen uygun olacağını belirtmesinin ardından pozitif bir seyir izlendiğini belirten analistlerin gözü bugün Avrupa Merkez Bankasının ECB'nin faiz kararında olacak.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ECB faiz kararı ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının yanı sıra yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.700 ve 8.600 seviyelerinin destek, 8.900 ve 9.000 puanın ise direnç konumunda olduğunu aktardı.

İlgili Haberler
Türk mobilya firması iflas etti. Kimse tahmin etmiyordu
Yunan bahis devi Türk ortağıyla hipodroma girdi. Bunlar da Türkiye'den yerli ve milli olarak deli para kazanacaklar
Son Haberler
Üzerine yıldırım düşen ev küle döndü Yerel Haberler
Üzerine yıldırım düşen ev küle döndü
Türkiye'nin kapanan dev bankası yeniden açılıyor. 400'den fazla şubesi ve 8 binin üzerinde çalışanı vardı Ekonomi
Türkiye'nin kapanan dev bankası yeniden açılıyor. 400'den fazla şubesi ve 8 binin üzerinde çalışanı vardı
İyilik eden iyilik bulur atasözünün anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
İyilik eden iyilik bulur atasözünün anlamı nedir?
Kaçak maç yayın izleyenleri ilgilendiren mahkeme kararı Spor
Kaçak maç yayın izleyenleri ilgilendiren mahkeme kararı
Motorundan alevler fışkıran uçak acil iniş yaptı Gündem
Motorundan alevler fışkıran uçak acil iniş yaptı
Ölümü uzak tutan 6 besin Şifalı Bitkiler
Ölümü uzak tutan 6 besin
G.Saray mı F.Bahçe mi şampiyon? İşte Galatasaray'ın kalan maçları, Fenerbahçe'nin kalan maçları Spor
G.Saray mı F.Bahçe mi şampiyon? İşte Galatasaray'ın kalan maçları, Fenerbahçe'nin kalan maçları