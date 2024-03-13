Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul açılışta BIST 100 endeksi, dünkü kapanışa göre 22,82 puan ve yüzde 0,25 değer kazanarak 9.091,85 puana yükseldi.

Hem bankacılık endeksi hem de holding endeksi yüzde 0,09 değer kazandı. Sektör endekslerinden en çok kazandıran yüzde 3,27 ile iletişim olurken, finansal kiralama faktoringte gerileme yaşandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi dün satış endeksli bir seyir izlerken günü yüzde 0,69 değer kaybıyla 9.069,03 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, dün ABD'de enflasyonun beklentileri aşmasına karşın ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine haziranda başlayabileceğine ilişkin beklentilerin değişiklik olmayacağını göstermemesi nedeniyle pozitif bir seyir izlendiğini ifade etti.

Bugün yurt dışında ise İngiltere'de büyüme, sanayi üretimi ile dış ticaret dengesi ile Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.000 ve 8.900 seviyelerinin destek, 9.100 ve 9.200 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.