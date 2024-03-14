Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul açılışta BIST 100 endeksi, dünküi kapanışa göre 31,23 puan ve yüzde 0,35 değer kazanarak 8.941,46 puandan haftanın dördüncü iş gününe giriş yaptı.

Bankacılık endeksi ve Holding endeksi değer kazanırken, sektör endekslerinden en çok yükselen spor oldu. Menkul kıymet yatırım ortaklığı ise en çok kayıp yaşayan sektör oldu.

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi günü yüzde 1,75 değer kaybıyla satış ağırlıklı olarak, 8,910 puandan tamamladı..

Küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına ilişkin belirsizliklerin devam etmesiyle karışık bir seyir izlendiğini belirten analistlerin gözü bugün açıklanacak ABD üretici fiyat enflasyonu olacak.

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de ayrıca haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve perakende satış verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.000 ve 9.100 puanın direnç 8.900 ve 8.800 seviyelerinin destek, konumunda olduğunu kaydetti.