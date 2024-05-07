Borsa güne yükselişle başladı

Kaynak: AA
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,15 yükselerek 10.282,75 puandan başladı. Açılışta önceki kapanışa göre 15,66 puan ve yüzde 0,15 artarak 10.282,75 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,18 ve holding endeksi yüzde 0,31 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,46 ile tekstil olurken, en çok kaybettiren yüzde 2,91 ile spor oldu. Dün, Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,1 azalışla 10.267,09 puandan tamamlarken, gördüğü en yüksek seviyeyi 10.325,68 puana çıkardı. Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimlerine bu sene başlayacağına yönelik fiyatlamaların güçlü kalması risk iştahını beslemeye devam ediyor.

Analistler, ABD’de ekonominin “yumuşak iniş” yapabileceği beklentilerinin yeniden güç kazandığını kaydederek, bu durumun pay piyasalarını olumlu etkilediğini bildirdi.

Bugün Avro Bölgesi’nde perakende satışlar ile Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.300 ve 10.400 seviyelerinin direnç, 10.200 ve 10.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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