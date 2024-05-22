Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi açılışta dünkü kapanışa göre 35,13 puan ve yüzde 0,32 artarak 10.930,39 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi ve holding endeksi değer kazanırken, sektör endekleri arasında en çok kazandıran bilişim oldu. Tekstil deri en çok kaybettiren olarak kayıtlara geçti.

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi dün günü alıcılı bir seyir izledi. BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,45 artışla 10.895,25 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Endeks gün içinde rekorunu da 11.088,01 puana taşıdı.

Küresel pay piyasalarında ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz indirimine gideceğine yönelik iyimserliğin varlığını korumasıyla pozitif bir seyir izlendiğini belirten Analistler bugün yoğun veri gündeminin yanı sıra yapay zeka teknolojisi alanında öne çıkan şirketlerin başında gelen Nvidia'nın finansal sonuçlarının yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Yurt içinde Yapı ve Kredi Bankası'nın Araplara satılabileceğine dair haber akışı BIST 100 endesinin yükselişinde etkili oldu. Bankanın hisse fiyatı yüzde 9,97 artışla 37,96 liraya yükselerek,tavan fiyatttan işlem gördu. Bu haber Koç Holding hisselerini de yüzde 7,3 artışını sağladı, şirketin piyasa değeri 20 milyar doları aştı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.100 ve 11.200 seviyelerinin direnç, 10.700 ve 10.600 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.