Yüzde 2'lik servet vergisi geliyor

Çok kazanandan çok vergi mi alınacak? Servet Vergisi gündeme taşınıyor. Sabah Gazetesi ekonomi yazarı Dilek Güngör, Demir Çelik sektörüne kesilen cezadan, yüksek gelir elde eden kuyumcu ve doktorları içeren yazısının son bölümünde dikkat çeken bir konuya değindi. O da 'Servet Vergisi' oldu. Yazının son bölümünde “Bakarsınız yakında milyarderler yüzde 2’lik servet vergisi ile karşı karşıya kalır” şeklinde kritik bir değerlendirme yapıldı.

Dilek Güngör'ün yazısında servet vergisiyle ilgili işte o bölüm

Ya da yüksek enflasyonla maaşları iyice eriyen asgari ücretliden otomatik vergi kesilirken, paraya para demeyen şirketlerin vergiden kaçması sosyal adaleti yıpratıyor.

O nedenle şu anda Maliye'nin çabası takdire şayan…

Bence yeni vergi reformunda 'servet vergisi' de gündeme gelmeli… Türkiye'de ciddi bir gelir ve servet dağılımı bozukluğu olduğu ortada… Bu vergi adaletsizliğini bir nebze de olsa yok edebilir. Esasında zenginden daha çok vergi alınması konusu uzun süredir ekonomi dünyasının gündeminde… Geçen ay Oxfam'ın yayınladığı rapor tartışılmıştı. Konu G20'de de gündeme gelmişti. Birçok devletin maliye bakanının bu fikri benimsediği belirtiliyor.

Bakarsınız yakında milyarderler yüzde 2'lik bir servet vergisiyle karşı karşıya kalır!