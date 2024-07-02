Borsa güne yükselişle başladı

Kaynak: AA
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,11 yükselişle 10.354,95 puandan başladı.

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, dünkü kapanışa göre 11,64 puan ve yüzde 0,11 artarak 10.354,95 puandan haftanın ikinci iş gününe giriş yaptı.

Bankacılık ve Holding endeksi yükseliş kaydederken, sektör endekslerinden en çok kazandıran finansal kiralama faktöring oldu. En çok kaybettiren iseMenkul Kıymet yatırın ortaklığı oldu.

Borsa İstanbul BıST 100 endeksi dün günü satıcılı bir seyir izledi ve günü yüzde 2,86'lık düşüşle 10.343,31 puandan tamamladı.

Küresel pay piyasalarında gözler ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarında olacak.

Avrupa'da bugün Euro Bölgesi enflasyonu ile işsizlik oranaları ABD'de ise JOLTS açık iş sayısı verileri gündemde olacak. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.400 ve 10.500 puanın direnç, 10.300 ve 10.200 seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade etti.

İlgili Haberler
Mehmet Şimşek’in maaşı 694 dolar artacak. Asgari ücret için ‘düşük değil’ demişti
Emeklinin memurun gözu kulağı yarın orada olacak. İşte beklenen rakamlar
Son Haberler
Sıfır arabalar 2. el oldu Gündem
Sıfır arabalar 2. el oldu
Hafsanur Sancaktutan'dan tatil pozu geldi. Ünlü basketbolcuyla anılıyordu Magazin
Hafsanur Sancaktutan'dan tatil pozu geldi. Ünlü basketbolcuyla anılıyordu
Kütahya'da aile faciası! Annesini ve üvey babasını katletti Gündem
Kütahya'da aile faciası! Annesini ve üvey babasını katletti
Kredi kartı kullananlar sakın şaşırmayın! İki yıl sonra resmen değişti Ekonomi
Kredi kartı kullananlar sakın şaşırmayın! İki yıl sonra resmen değişti
Park halindeki kamyonet alev aldı Yerel Haberler
Park halindeki kamyonet alev aldı
Bilecik'te şarampole uçan araç içinde bulunan 3 kişi yaralandı Yerel Haberler
Bilecik'te şarampole uçan araç içinde bulunan 3 kişi yaralandı
TRT'de milli maç krizi. Bunu yapmayana yayın yok Spor
TRT'de milli maç krizi. Bunu yapmayana yayın yok