Emeklinin memurun gözu kulağı yarın orada olacak. İşte beklenen rakamlar

Emekli ve memur pür dikkat yarın gözü kulağı TÜİK'te olacak. Emekli ve memurun alacağı 6 aylık zammı belli olacak.

Milyonların merakla beklediği maaş zammı için artık saatler kaldı. TÜİK son makyajları yapıyor, yarın açıklayacağı enflasyon rakamları için. Milyonlar da o rakamları bekliyor. Emekli ve Memur 5 aylık enflasyon farkı yüzde 22.72 olarak gerçekleşti. TÜİK'in enflasyonu açıklamasıyla birlikte herkes hesap makinesini alıp, yeni maaşlarını hesaplayacak. Peki, memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak?

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Merkez Bankası'nın son yaptığı Piyasa Katılımcılar anketine göre Haziran'dan enflasyonun 2,52 çıkması tahmin edildi. Bu rakamın eklenmesiyle ortalama emekliye yapılacak zammın 25,81 çıkması bekleniyor. Refah payı konusunda bir gelişme yok...'Refah payı da yok' sözler herkesin ağzında. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu konuda hiç bir şey söylemedi. Anadolu Ajansı'nın dün yayınladığı ekonomistlerin enflasyon tahmini emeklilerin moralini bozarcasınaydı. Çünkü ekonomistler Merkez Bankası'ndan daha düşük bir tahminde bulundu. Bu durum gerçekleşirse, Emeklinin alacağı zam 25,81'den 25 seviyesine gerilemesi muhtemel. Ancak, zammın yüzde 27 oranında olacağı yönünde de iddialar var. Bu durum gerçekleşirse, kök maaş 8 bin lira olan emeklinin alacağı para 10 bin 160 liraya yükselecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE OLACAK.

Şu anda en düşük emekli maaşı 10 bin TL. Sabah'ın haberine göre, bir SSK emeklisinin kök maaşı 8 bin lira ise yüzde 27 zam uygulandığında maaşı 10 bin 160 lira olacak. Ancak, kök maaşı 7 bin lira olan bir emekli yüzde 27 zamla 8 bin 890 lira alacak ve bu miktar 10 bin liranın altında kaldığı için yine 10 bin lira ödeme yapılacak.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Memur ve memur emeklisi de toplu sözleşme farkı ekseninde Temmuz'da enflasyon farkı alacak. Memurlar için 2024 yılı ilk 6 aylık dönemde yüzde 15 zam enflasyon farkı öngörüldü. İktidar yanlısı medyada, enflasyonun yüzde 27 oranında açıklanacağı iddiaları var. Hal böyle olursa enflasyon farkı yüzde 12 hesaplanacak. Dolayısıyla 2024 Temmuz döneminde hem çalışan hem de emekli memurlara yüzde 12 enflasyon farkı ve yüzde 10 zam olmak üzere toplam yüzde 22 oranında zam yapılması öngörülüyor.

İşte bu duruma göre en düşük memur maaş 40 bin 90 liraya yükselecek. Memur emeklilerinin en düşük maaşı da 17,984 liraya çıkacak. Bu hesap ancak enflasyon farkı yüzde 27 olarak açıklanırsa gerçekleşecek.

Memur maaş zammı tahmini hesaplama şöyle:

Derecesi 9/1 olan üniversitesi mezunu bir memurun 34 bin 235 TL olan maaşı tahmini 41.766'ya çıkacak.

Derecesi 1/4 olan üniversite mezunu şube müdürünün 49.467 TL olan maaşı tahmini 60.349 TL olacak.

Derecesi1/4 olan uzman öğretmenin 44 bin 85 TL olan maaşı tahmini 53 bin 783 TL'ye yükselecek.

Derecesi 1/4 olan öğretmenin 39.781 TL olan maaşı, tahmini 48 bin 532 TL'ye çıkacak.

Derecesi 3/1 olan başkomiserin 48.920 TL olan maaşı, tahmini 59 bin 682 TL olacak.

Derecesi 8/1 olan polis memurunun 44 bin 292 olan maaşı, tahmini 54 bin 36 TL'ye yükselecek.

Derecesi 1/4 olan uzman doktorun 82 bin 26 TL olan maaşı, tahmini 100 bin 71 TL'ye çıkacak.

Derecesi 5/1 olan üniversite mezunu hemşirenin 40.179 TL olan maaşı, tahmini 49 bin 18 TL olacak.

Derecesi 1/4 olan profesörün 72 bin 422 TL olan maaşı, tahmini 88 bin 354 TL olacak.

Derecesi 7/1 olan araştırma görevlisinin 48 bin 3 TL olan maaşı, tahmini 58 bin 563 TL'ye yükselecek.