Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,09 yükselişle 8.094,73 puandan başladı.

KAYNAK: AA
Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 7,49 puan artışla ve yüzde 0,09 değer kazanarak 8.094,73 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,18 azalırken, holding endeksi yüzde 0,24 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,58 ile orman kağıt basım, en çok gerileyen ise yüzde 2,43 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün, alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,76 değer kazancıyla 8.087,24 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası’nın (Fed), gelecek yıl beklendiği kadar güvercin olmayabileceğine ilişkin endişelerle negatif bir seyir izlendiğini ifade ederek, bugün dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini bildirdi.

Haftanın son işlem gününde ABD'de açıklanacak istihdam raporu verileri öncesinde temkinli seyrin öne çıktığını aktaran analistler, söz konusu verilerin ABD'de ekonomik gidişata ilişkin sinyal verebileceği ve para politikasının yönü üzerinde etkili olabileceğini dile getirdi.

Öte yandan, Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez, Türkiye'de elektrik iletim alanında 750 milyon doları bulabilecek yeni bir finansman operasyonu hazırlıklarına başladıklarını söyledi.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), dünya genelinde hizmet sektörü ve bileşik PMI ile ABD'de JOLTS açık iş sayısının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.100 ve 8.170 seviyelerinin direnç, 8.000 ve 7.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

İlgili Haberler
Beyaz Saray'ın dibinde patlama. Ev havaya uçtu
Öne Çıkanlar
Asgari ücret tahmin yarışması. Herkes katılabilir. Tıkla oy ver
Asgari ücret tahmin yarışması. Herkes katılabilir. Tıkla oy ver
MasterChef All Star’da kim elendi? 3 Aralık Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 3 Aralık Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
'Suriyeliler Türkiye'de kalsın' genelgesi. 'Pes artık' dedirten genelgeye Yeniçağ ulaştı
'Suriyeliler Türkiye'de kalsın' genelgesi. 'Pes artık' dedirten genelgeye Yeniçağ ulaştı
Şener Üşümezsoy yeni deprem olacak fayı açıkladı. Deprem sıkışması İstanbul'a doğru mu hareket ediyor
Şener Üşümezsoy yeni deprem olacak fayı açıkladı. Deprem sıkışması İstanbul'a doğru mu hareket ediyor
Son depremler listesi. Kandilli Rasathanesi AFAD’a göre nerede deprem oldu? Son dakika depremler listesi 4 Aralık Pazartesi
Son depremler listesi. Kandilli Rasathanesi AFAD’a göre nerede deprem oldu? Son dakika depremler listesi 4 Aralık Pazartesi
Depremlerin yerini önceden bilen adam Şener Üşümezsoy açıkladı. Mayıs ayında bilmişti
Depremlerin yerini önceden bilen adam Şener Üşümezsoy açıkladı. Mayıs ayında bilmişti
Son Haberler
Lille taraftarı Beşiktaş'ı taklit etti. Sahaya oyuncaklarla doldu Spor
Lille taraftarı Beşiktaş'ı taklit etti. Sahaya oyuncaklarla doldu
Çok gezen çok bilir atasözünün anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Çok gezen çok bilir atasözünün anlamı nedir?
Naci Görür en sonunda isyan etti. '50 bin kişi öldü bir tane belediye başkanı hükümet görevlisi istifa etmedi' Gündem
Naci Görür en sonunda isyan etti. '50 bin kişi öldü bir tane belediye başkanı hükümet görevlisi istifa etmedi'
Nagihan Karadere kameralar önünde babasını aradı. Evlatlıktan reddedildi mi? Magazin
Nagihan Karadere kameralar önünde babasını aradı. Evlatlıktan reddedildi mi?
Tayland'da otobüs ağaca çarptı 14 kişi öldü Dünya
Tayland'da otobüs ağaca çarptı 14 kişi öldü
Artçılarla çöken bahçenin altında tek odalı yer ortaya çıktı. Odanın içindekini herkes merak ediyor Yaşam
Artçılarla çöken bahçenin altında tek odalı yer ortaya çıktı. Odanın içindekini herkes merak ediyor
Avrupa'nın önde gelen jet kiralama şirketi BAE'ye satıldı Ekonomi
Avrupa'nın önde gelen jet kiralama şirketi BAE'ye satıldı