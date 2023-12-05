Beyaz Saray'ın dibinde patlama. Ev havaya uçtu

ABD'de Beyaz Saray yakınlarında kuvvetli bir patlama olduğu bildirildi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Beyaz Saray'ın dibinde patlama. Ev havaya uçtu

Polis tarafından yapılan açıklamaya göre, Virginia eyaletinin Arlington kentindeki bir evin, Pazartesi gecesi içeriden işaret fişeği atan bir adamı soruşturulduğu sırada patladığı belirtildi.

Arlington County polis sözcüsünün gazetecilere verdiği demeçte, komşuların saat 16:45 civarında ateş edildiğini bildirdiğini ve polis memurlarının bir işaret fişeği tabancasının ateşlendiğini tespit ettiğini ifade etti.

Sözcü, saat 20:00'den sonra, memurlar evde arama yapmaya çalışırken, "konutun içindeki şüpheli birkaç el ateş etti" dedi.

Ardından evde büyük bir patlama meydana geldiğini belirten polis sözcüsü, "Yangın saat 22:00'den sonra hala söndürülmeye çalışılıyor" diye konuştu.

Yetkililer eve giremediler ve herhangi bir ölüm olup olmadığını teyit edemediler. Patlama meydana geldiğinde şüphelinin içeride olduğunu belirten Savage, "Bu noktada, evin içinde sadece bir kişinin olduğunu biliyoruz" dedi.

Olaya karışan kişinin kimliği açıklanmadı. Savage, patlamanın nasıl meydana geldiğinin araştırıldığını söyledi.

Sosyal medyada yayınlanan videoda büyük bir alev topu ve patlama sırasında havaya fırlayan çatı ve diğer enkaz parçaları görülüyor.

Bölge polisi, polis memurlarının hafif yaralandığını bildirdi. Polis departmanı hastaneye kaldırılan kimsenin olmadığını söyledi.

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star’da kim elendi? 3 Aralık Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 3 Aralık Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
'Suriyeliler Türkiye'de kalsın' genelgesi. 'Pes artık' dedirten genelgeye Yeniçağ ulaştı
'Suriyeliler Türkiye'de kalsın' genelgesi. 'Pes artık' dedirten genelgeye Yeniçağ ulaştı
Şener Üşümezsoy yeni deprem olacak fayı açıkladı. Deprem sıkışması İstanbul'a doğru mu hareket ediyor
Şener Üşümezsoy yeni deprem olacak fayı açıkladı. Deprem sıkışması İstanbul'a doğru mu hareket ediyor
Son depremler listesi. Kandilli Rasathanesi AFAD’a göre nerede deprem oldu? Son dakika depremler listesi 4 Aralık Pazartesi
Son depremler listesi. Kandilli Rasathanesi AFAD’a göre nerede deprem oldu? Son dakika depremler listesi 4 Aralık Pazartesi
Depremlerin yerini önceden bilen adam Şener Üşümezsoy açıkladı. Mayıs ayında bilmişti
Depremlerin yerini önceden bilen adam Şener Üşümezsoy açıkladı. Mayıs ayında bilmişti
İstanbul'da deprem mi oldu? Kandilli’ye göre kaç büyüklüğünde deprem oldu?
İstanbul'da deprem mi oldu? Kandilli’ye göre kaç büyüklüğünde deprem oldu?
Son Haberler
Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde Potsdam'ı ağırlayacak Spor
Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde Potsdam'ı ağırlayacak
1012 Türk Savaş Esirini Yunanistan'a Teslim Etmeyen Japon Yarbay Gündem
1012 Türk Savaş Esirini Yunanistan'a Teslim Etmeyen Japon Yarbay
Takla atan araçtan sapa sağlam çıktı arkadaşının omuzunda böyle poz verdi Gündem
Takla atan araçtan sapa sağlam çıktı arkadaşının omuzunda böyle poz verdi
Alev alev yanan araç küle döndü Gündem
Alev alev yanan araç küle döndü
Fidel Castro’nun CIA ile işbirliği yapan kız kardeşi noktayı koydu Dünya
Fidel Castro’nun CIA ile işbirliği yapan kız kardeşi noktayı koydu
Ülker ailesine Japon gelin geldi Magazin
Ülker ailesine Japon gelin geldi