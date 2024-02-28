Borsa güne yükselişle başladı

Kaynak: AA
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,06 yükselişle 9.184,63 puandan başladı.

Borsa İstanbul açılışta BIST 100 endeksi, dünkü kapanışa göre 5,15 puan ve yüzde 0,06 değer kazanarak 9.184,63 puanla yeni güne giriş yaptı.

BIST 100'de bankacılık endeksi arttı, holding endeksi ise düşüş yaşadı. Bileşim sektörün en çok kazandıranlar listesinde ilk sırada yer alırken, en çok kaybettiren turizm sektörü oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, dün günü yüzde 1,66 değer kaybıyla 9.179,48 puandan tamamlamıştı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine ne zaman başlayacağına yönelik belirsizliğin devam ettiğini belirten analistler bugün ABD'de açıklanacak büyüme verisi öncesi temkinli bir seyir izlendiğini ifade etti.

Bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi ve dış ticaret istatistikleri, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ile ABD'de büyüme verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.200 ve 9.300 seviyelerinin direnç, 9.100 ve 9.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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