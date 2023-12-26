Borsa günler sonra ilk kez yeni güne yükselişle başladı

Kaynak: AA
Borsa günler sonra ilk kez yeni güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi salı gününe yüzde 0,53'lük yükselişle 7303 puandan giriş yaptı.

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi dün akşamkı kapanışa göre 38 puanlık artışla 7303 puandan salı gününe başladı.

Hem Bankacılık endeksi hem de honding endeksi güne yükselişle girdi. Spor endeksi bugün de gerileyen hisseler arasında yer aldı. En çok kazandıran hisseler ise menkul kıymet yatırım ortaklıkları olarak kayıtlara geçti.

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi dün günü yüzde 3,87'lik bir değer kaybıyla 7.264,87 puandan tamamlamıştı.

Dünyada Noel tatili nedeniyle hafta boyunca işlem hacminin düşük olması bekleniyor. Analistlere göre sığ piyasa koşulları nedeniyle dalgalanmalar yaşanabileceğini ifade ediyorlar.

Yurt içinde bugün açıklanacak reel kesim güven endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranı takip edilecek. Yurt dışında ise ABD'de Chicago ulusal aktivite endeksi, konut fiyat endeksi ile Dallas Fed imalat sanayi endeksi verilerinin ön planda olacak. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 7.200 puanın destek, 7.400 seviyesinin ise direnç noktası olduğu belirtiliyor.

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