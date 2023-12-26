Bal tutan parmağını yaladı. KADEM’de TÜRGEV’de çalıştı yandaş olarak Rekabet Kurulu’na yeniden atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Rekabet Kurulu üyeliğine yeniden atanan Ayşe Ergezen’in üye olduğu dernekler dikkat çekti.

Atama kararının ardından Ayşe Ergezen kimdir sorusuna yanıt arayan vatandaş, Ayşe Ergezen’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar’ın Derneği KADEM ve Bilal Erdoğan’ın Derneği TÜRGEV’in üyesi olduğunu ayrıca Ergezen’in 15 Temmuz Derneği kurucu üyelerinden olduğunu gördü.

Ayşe Ergezen’in AKP’li belediyelerle olan yakın ilişkisi de dikkat çekti.

İş hayatına Finansbank’ta yönetici olarak başlayan Ayşe Ergezen, daha sonra kendi işini kurdu. Bu dönemde İstanbul Ümraniye Belediye Meclis üyesi olarak seçildi. 2009 yılında Başbakan Müşaviri olarak atandı. 2015 yılı Haziran Seçimlerinde Balıkesir’den milletvekili adayı oldu.

Ayşe Ergezen, ayrıca Üsküdar Kent Konseyi Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyor.

Mart 2016 tarihinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı (Vekil) oalrak atanan Ayşe Ergezen daha sonra da 25 Temmuz 2018 tarihinde atandığı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcılığı görevine getirilmişti.

YENİDEN ATAMA KARARI YAYINLANDI

Rekabet Kurulu üyeliğine Ayşe Ergezen'in getirilmesine ilişkin atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre Rekabet Kurulu üyeliğine, 4054 sayılı Rekabetin Korunması hakkındaki kanunun 22. ve 23'üncü maddeleri ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7. maddeleri gereğince Ayşe Ergezen atandı.