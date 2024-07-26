Borsa günü düşüşle kapattı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 120,09 puan azalarak toplamda 97,7 milyar lira işlem hacmine ulaştı. Bankacılık endeksi yüzde 2,39, holding endeksi ise yüzde 0,80 oranında değer kaybı yaşadı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran inşaat sektörü yüzde 0,70 artışla öne çıkarken, en fazla değer kaybeden ise bankacılık sektörü oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarındaki gelişmelerin Borsa İstanbul'u da etkilediğini belirtti. ABD'de devam eden bilanço sezonunda, önemli teknoloji şirketlerinin beklentileri karşılayamayan finansal sonuçlarının ardından teknoloji hisselerinde başlayan satış dalgasının, güçlü büyüme verileriyle birlikte hız kestiğini ifade ettiler.

Yarın, yurt içinde sektörel enflasyon beklentileri, yurt dışında ise ABD'de kişisel tüketim harcamaları ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi takip edilecek. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.800 ve 10.700 seviyelerinin destek, 11.000 puanın ise direnç konumunda olduğunu belirtti.