Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,94 değer kaybederek günü 7.769,03 puandan tamamladı.

KAYNAK: AA
Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 73,62 puan gerilerken, toplam işlem hacmi 102,1 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,11, holding endeksi yüzde 0,29 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,67 ile sigorta, en çok kaybettiren yüzde 3,76 ile madencilik oldu.

Analistler, küresel piyasalarda gözlerin bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarına çevrildiğini belirterek, Orta Doğu'da devam eden çatışmalar ve ABD'de tahvil faizlerinin son 16 yılın zirvesine çıkmasının pay piyasalarını baskıladığını söyledi.

ABD'de, ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 198 bin ile piyasa beklentilerinin altında kaldı.

Analistler, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verilerin iş gücü piyasasının sıkı kalmaya devam ettiğini gösterdiğini belirterek, Fed'in faizleri uzun süre yüksek seviyelerde tutacağına yönelik endişelerin devam ettiğini söyledi.

Yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) piyasa katılımcıları anketi, yurt dışında ise Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Japonya'da Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.750 seviyesinin destek, 8.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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