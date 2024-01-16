Borsa günü düşüşle tamamladı

Endeks, gün içinde 11,85 puan kaybederken, piyasa hacmi 81,5 milyar liraya ulaştı. Banka ve holding hisseleri sırasıyla yüzde 1,71 ve yüzde 0,02 değer yitirdi. Sektörel bazda en çok artış yüzde 3,28 ile menkul kıymet yatırım ortaklığında görülürken, en çok düşüş yüzde 1,97 ile sporda yaşandı.

Analistlere göre, küresel borsalarda merkez bankalarının politikaları ve Orta Doğu’daki gerginlik nedeniyle olumsuz bir hava hakim. Bu durum, yurt içi borsaları da etkiliyor.

Yarın, yurt içinde konut fiyatları ve özel sektörün dış borcu, yurt dışında ise İngiltere ve Avro Bölgesi’nde enflasyon, Çin’de büyüme, ABD’de Fed raporu, sanayi üretimi, perakende satışlar ve kapasite kullanımı gibi önemli veriler izlenecek.

Analistler, teknik olarak BIST 100 endeksinin 8.000 ve 7.900 puanlık desteklerinin, 8.100 ve 8.150 puanlık dirençlerinin önemli olduğunu belirtiyor.