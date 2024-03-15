Borsa günü düşüşle tamamladı. En çok hangi hisseler düştü

Düzenleme: Kaynak: AA
Borsa günü düşüşle tamamladı. En çok hangi hisseler düştü
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, 15 Mart 2024 tarihinde yüzde 0,62 değer kaybederek 8.828,70 puandan tamamladı. Önceki kapanışa göre 54,82 puan düşüş yaşandı ve toplam işlem hacmi 76,8 milyar lira oldu.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,43 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 2,81 ile spor oldu.

Küresel pay piyasalarında, ABD’de tüketici ve üretici enflasyonlarının beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından ABD Merkez Bankası (Fed) faiz indirimlerine öngörülenden daha geç başlayabileceği endişesiyle risk iştahının güç kaybettiği ifade ediliyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre, Tüketici Fiyat Endeksi’nde (TÜFE) artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 37,78’den yüzde 36,70’e, 24 ay sonrası için yüzde 23,05’ten yüzde 22,67’ye geriledi.

Haftaya yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Para Politikası Kurulu’nda (PPK) açıklayacağı faiz kararı, konut fiyat endeksi, tüketici güven endeksi, reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranının takip edileceğini belirten analistler, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed), İngiltere Merkez Bankası (BoE) ve Japonya Merkez Bankası’nın (BoJ) faiz kararı, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde’ın açıklamaları, ABD’de konut başlangıçları ve inşaat izinleri, Avro Bölgesi’nde, Japonya’da ve İngiltere’de enflasyon, Almanya’da ZEW endeksleri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini söyledi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.000 ve 9.100 seviyeleri direnç, 8.800 ve 8.700 puanı destek konumunda bulunuyor.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının politika faizini yüzde 45,00'da sabit bırakmasını bekliyor.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 45 oldu.

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