Seçim sonrası doların kaç lira olacağını açıkladı. Selçuk Geçer'den yatırımcılara uyarı

Kaynak: Halk TV
Seçim sonrası doların kaç lira olacağını açıkladı. Selçuk Geçer'den yatırımcılara uyarı
Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, o yatırım aracıyla alakalı büyük tehlikeyi duyurdu. Uzman isimden yatırımcılar için kritik uyarılar geldi.

Selçuk Geçer, altın ve döviz kurlarıyla alakalı önemli uyarılarda bulundu.

Geçer, doları işaret ederken, yatırımcılar maddi birikimlerinin değer kaybetmemesi ve yüksek enflasyon oranlarından etkilenmemesi için yatırım araçları olarak dolar ve altını tercih ediyor.

maxresdefault-001.jpg

DOLAR 60 LİRAYI BULACAK

Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, dolar kurunun yeni rakamını ve Türk lirasındaki değer kaybını da açıklayan Geçer, mevduat faizlerinin enflasyon karşısında eridiğini söyleyerek yeni dolar tahminini açıkladı. Geçer, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"34 liraya dayanır" demiştik. İşte, o seviyelere gelmiş bulunuyoruz. Seçimlerden sonra da 40 liranın üzerine doğru hızlı adımlarla ilerleyeceğini, hatta 50 liranın kıyısına gelebileceğini söylemiştik. Onu da hep birlikte göreceğiz. Bu arada o seviyelere gitmek zorunda”

Çünkü seçimlerden sonra oluşabilecek riskleri gören herkes, dövize ve altına yüklenmeye başladı. Türkiye'de "yüksek faiz" diye bir şey yok. Hala düşük faiz ortamındayız.

kj.jpg

ENFLASYON'DAN YATIRIMLARINIZI NASIL KORUYACAKSINIZ

TÜİK tarafından açıklanan verilerin son derece gerçekten uzak veriler olduğunu belirten Geçer, bunun çok üzerinde maliyet artışları olduğunu vurguladı.

Geçer, “Şimdi size soruyorum, nasıl enflasyon düşecek de siz faizleri bu seviyede tutarak yabancılara "Gel kardeşim, paranı getir." diyeceksiniz? Yerlilere de "Kur korumalıdır, parayı getir kardeşim, mevduat faizde yatır." diyebileceğiniz, bugün 34 liraya giden dolar kuru, yarın 45-50 liralara gittiğinde enflasyonla nasıl başa çıkacaksınız?” diye konuştu.

İlgili Haberler
Yoksulluk sınırı asgari ücreti üçe katladı. Asgari ücret 2 ayda kuş kadar kaldı
Borsa günü düşüşle tamamladı. En çok hangi hisseler düştü
ABD'de ithalat ve ihracat fiyat endeksleri yükseldi
ABD'de ithalat ve ihracat fiyat endeksleri yükseldi
Fed imalat endeksinde martta düşmeye devam etti
Fed imalat endeksinde martta düşmeye devam etti
AJet'ten yurt içi indirimli bilet kampanyası! O tarihlerde 299 TL'den başlıyor
AJet'ten yurt içi indirimli bilet kampanyası! O tarihlerde 299 TL'den başlıyor
Doğu Karadeniz'den 32 büyük yaş meyve ve sebze ihracatı
Doğu Karadeniz'den 32 büyük yaş meyve ve sebze ihracatı
Son Haberler
Konya'da Sakal-ı Şerif, Mevlana Müzesi'nde yeniden ziyarete açıldı Yerel Haberler
Konya'da Sakal-ı Şerif, Mevlana Müzesi'nde yeniden ziyarete açıldı
Son dakika... Bingöl'de yolcu otobüsü devrildi. Çok sayıda yaralı var Gündem
Son dakika... Bingöl'de yolcu otobüsü devrildi. Çok sayıda yaralı var
UEFA’da Galatasaray’ı kızıdıran açıklama Spor
UEFA’da Galatasaray’ı kızıdıran açıklama
Hastalardan kan almak için kullanılan kan alma makinası: Siz makinaya kan aldırır mısınız? Video
Hastalardan kan almak için kullanılan kan alma makinası: Siz makinaya kan aldırır mısınız?
Dışişleri Bakanı Fidan Azerbaycan’dan ayrıldı Gündem
Dışişleri Bakanı Fidan Azerbaycan’dan ayrıldı
İmamoğlu'ndan Akşener sorusuna yanıt. ‘Şu an dondurdum. Hiçbir şey duymuyorum’ Gündem
İmamoğlu'ndan Akşener sorusuna yanıt. ‘Şu an dondurdum. Hiçbir şey duymuyorum’
Sokak röportajında konuşan 84 yaşındaki teyze: 'İş arıyorum bulaşık yıkamak için' Video
Sokak röportajında konuşan 84 yaşındaki teyze: 'İş arıyorum bulaşık yıkamak için'