Seçim sonrası doların kaç lira olacağını açıkladı. Selçuk Geçer'den yatırımcılara uyarı

Selçuk Geçer, altın ve döviz kurlarıyla alakalı önemli uyarılarda bulundu.

Geçer, doları işaret ederken, yatırımcılar maddi birikimlerinin değer kaybetmemesi ve yüksek enflasyon oranlarından etkilenmemesi için yatırım araçları olarak dolar ve altını tercih ediyor.

DOLAR 60 LİRAYI BULACAK

Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, dolar kurunun yeni rakamını ve Türk lirasındaki değer kaybını da açıklayan Geçer, mevduat faizlerinin enflasyon karşısında eridiğini söyleyerek yeni dolar tahminini açıkladı. Geçer, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"34 liraya dayanır" demiştik. İşte, o seviyelere gelmiş bulunuyoruz. Seçimlerden sonra da 40 liranın üzerine doğru hızlı adımlarla ilerleyeceğini, hatta 50 liranın kıyısına gelebileceğini söylemiştik. Onu da hep birlikte göreceğiz. Bu arada o seviyelere gitmek zorunda”

Çünkü seçimlerden sonra oluşabilecek riskleri gören herkes, dövize ve altına yüklenmeye başladı. Türkiye'de "yüksek faiz" diye bir şey yok. Hala düşük faiz ortamındayız.

ENFLASYON'DAN YATIRIMLARINIZI NASIL KORUYACAKSINIZ

TÜİK tarafından açıklanan verilerin son derece gerçekten uzak veriler olduğunu belirten Geçer, bunun çok üzerinde maliyet artışları olduğunu vurguladı.

Geçer, “Şimdi size soruyorum, nasıl enflasyon düşecek de siz faizleri bu seviyede tutarak yabancılara "Gel kardeşim, paranı getir." diyeceksiniz? Yerlilere de "Kur korumalıdır, parayı getir kardeşim, mevduat faizde yatır." diyebileceğiniz, bugün 34 liraya giden dolar kuru, yarın 45-50 liralara gittiğinde enflasyonla nasıl başa çıkacaksınız?” diye konuştu.