Borsa günü rekorlarla tamamladı. En çok hangi hisseler yükseldi

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 92,45 puan artarken, toplam işlem hacmi 125,5 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,17, holding endeksi yüzde 1,16 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,75 ile bilişim, tek gerileyen ise yüzde 1,04 ile iletişim oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD ekonomisinin güçlü kalmaya devam ettiğine yönelik sinyallerin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine başlamasını geciktireceği endişelerinin devam ettiğini belirtti.

Yarın yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise Almanya'da sanayi üretimi ve ABD'de dış ticaret dengesinin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.900 seviyesinin direnç, 8.700 ve 8.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.