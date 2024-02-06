Borsa İstanbul yeni güne rekorla başladı

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi dünkü kapanışa göre, 33,99 puan ve yüzde 0,39 değer kazanarak 8.810,69 puana çıktı.

Hem bankacılık endeksi hem de holding endeksi artış kaydetti. Bankacılık endeksi kazandırırken, tek kaybettiren menkul kıymetler yatırım ortaklıkları oldu.

Dün alıcı bir seyir izleyen Borsa İstanbul BIST 100 endeksi günü 8,776,70 puandan tamamlamıştı. BIST 100 endeksi tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirdi. Endeks gördüğü en yüksek seviyeyi de 8.7784,21 puana taşıdı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD ekonomisinin güçlü kalmaya devam ettiğine yönelik sinyallerin ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine başlamasını geciktireceği endişeleriyle satış ağırlıklı bir seyir izlendiğini ifade ediyor.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Almanya'da fabrika siparişleri ve Avro Bölgesi'nde perakende satış verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.850 ve 8.900 seviyelerinin direnç, 8.700 ve 8.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.