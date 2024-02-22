Borsa günü rekorlarla tamamladı. En çok hangi hisseler yükseldi

Önceki kapanışa kıyasla 35,06 puanlık bir artış yaşandı ve toplam işlem hacmi 143,9 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,38 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,48 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazanan yüzde 3,80 ile bilişim oldu, en çok değer kaybeden ise yüzde 1,53 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizini, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeden yüzde 45’te bıraktı. TCMB’nin faiz oranlarına dair açıklamasında, “Kurul, politika faizinin mevcut seviyesinin aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sürdürüleceğini değerlendirmiştir” denildi.

Ayrıca, düşüş trendini sürdüren Türkiye’nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) 289 baz puana düştü. Analistler, küresel pay piyasalarında, Kaliforniya merkezli çip üreticisi Nvidia’nın son çeyrekte beklentilerin üzerinde kar açıklamasının risk iştahını artırdığını belirtti.

Yarın yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Avro Bölgesi’nde büyüme, Almanya’da büyüme ve GfK tüketici güven endeksinin gündeme geleceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.400 ve 9.500 seviyelerinin direnç, 9.300 ve 9.200 seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu ifade etti.