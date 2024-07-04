Borsa günü yükselişle kapadı. En çok hangi hisseler değer kazandı

Düzenleme: Kaynak: AA
Borsa günü yükselişle kapadı. En çok hangi hisseler değer kazandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, gün sonunu yüzde 1,78'lik bir artışla 10.872,56 puan seviyesinde kapattı.

BIST 100 endeksi, bir önceki kapanışa kıyasla 190,41 puanlık bir yükseliş gösterdi ve toplam işlem hacmi 103,5 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,03 oranında değer kazanırken, holding endeksi yüzde 2,11'lik bir artış gösterdi.

Sektör endeksleri içinde en fazla kazancı yüzde 2,87 ile kimya, petrol, plastik sektörü elde ederken, en fazla kaybı ise yüzde 0,80 ile turizm sektörü yaşadı.

Analistler, küresel hisse senedi piyasalarının, ABD'den gelen verilerin ekonomik aktivitenin yavaşlamasına işaret etmesi ve iş gücü piyasasının soğuma belirtileri göstermesine rağmen olumlu bir eğilim sergilediğini ifade ettiler.

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Yarın, Türkiye'de hazine nakit dengesi verilerinin, uluslararası arenada ise ABD'de açıklanacak istihdam verileri, Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ve Almanya'da sanayi üretimi verilerinin gündemi meşgul edeceği belirtildi.

Analistler, istihdam raporundaki verilerin yatırımcıların dikkatini çekeceğini, özellikle tarım dışı istihdam verilerinin ABD Federal Rezerv'in (Fed) gelecek dönemdeki politika kararlarına dair önemli ipuçları sunabileceğini dile getirdiler.

Teknik analiz perspektifinden BIST 100 endeksinde 10.900 ve 11.000 seviyelerinin direnç, 10.600 ve 10.500 seviyelerinin ise destek olarak izleneceği kaydedildi.

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