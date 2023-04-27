Borsa günü yükselişle tamamladı

IST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 6,12 puan artarken, toplam işlem hacmi 47,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,11 yükselirken, holding endeksi yüzde 0,80 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,56 ile ticaret, en çok kaybettiren yüzde 2,77 ile madencilik oldu.

Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 8,50'de tuttu.

ABD ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 1,1 ile beklenenden az büyüdü. Ülkede çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise yüzde 4,9 ile piyasa beklentilerinin üzerinde artarken, ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı da 22 Nisan ile biten haftada 230 bine düşerek beklentilerin altında gerçekleşti.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD bankacılık sektörüne ilişkin risklere karşın beklentilerin üzerinde gelen şirket karlılıklarının etkisiyle pay piyasalarında risk iştahının arttığını belirtti.

Makroekonomik verilerden gelen karışık sinyallerinin etkilerinin takip edildiğini söyleyen analistler, ABD ekonomisindeki yavaşlamanın ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonu dizginlemeye yönelik agresif hamlesinin etkisini yansıttığını söyledi.

Analistler, ülkede açıklanan büyüme verisi sonrasında resesyon endişelerinin de öne çıktığını söyledi.

Yarın yurt içinde, dış ticaret dengesi, yurt dışında ise Japonya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) faiz kararı, Almanya'da TÜFE, ekonomik büyüme ve işsizlik oranı, Avro Bölgesi'nde büyüme, ABD'de kişisel harcama verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.700 seviyesinin destek, 4.980 ve 5.050 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.