Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 44,36 puan artarken, toplam işlem hacmi 104,1 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,91 ve holding endeksi yüzde 0,03 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,34 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 1,18 ile sigorta oldu.

Küresel piyasalar, ABD'de makroekonomik verilerin beklentilerin üzerinde gerçekleşmeye devam etmesinin enflasyonla mücadele kapsamında ABD Merkez Bankasının (Fed) politika alanını daraltabileceği endişeleriyle karışık bir seyir izliyor.

Analistler, haftaya yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) açıklayacağı Enflasyon Raporu, TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti, yurt dışında ise Fed, İngiltere Merkez Bankası (BoE) ve Japonya Merkez Bankası (BoJ) faiz kararlarının piyasaların odağında bulunacağını söyledi.

Fed, BoE ve Boj'un faizlerde değişikliğe gitmesinin beklenmediğini aktaran analistler, veri gündeminde yurt içinde enflasyon ve ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam, ADP özel sektör istihdamı, fabrika siparişleri, Avro Bölgesinde ve Almanya'da büyüme, dünya genelinde açıklanacak imalat sanayisi ve hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) öne çıkacağını bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.750 ve 7.800 seviyelerinin direnç, 7.550 ve 7.400 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.