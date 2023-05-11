Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 7,87 değer kazanarak günü 4.848,01 puandan tamamladı.

Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 353,53 puan artarken, toplam işlem hacmi 89,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 9,85 ve holding endeksi yüzde 7,96 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran bankacılık oldu.

İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizini yüzde 4,25'ten yüzde 4,50'ye çıkardı. Peş peşe 12 kez faiz artırımında bulunan BoE'nin kararıyla ülkede faiz oranı, 2008'in ekim ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaşmış oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, dünya genelinde resesyon endişelerinin tekrar gündeme gelmesiyle karışık bir seyir izlendiğini ifade etti.

Yarın yurt içinde perakende satış endeksi, yurt dışında ise İngiltere'de büyüme ve sanayi üretimi ile ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.600 ve 4.500 seviyelerinin destek, 4.900 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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