Borsa günü yükselişle tamamladı. En çok hangi hisseler değer kazandı

BIST 100 endeksi, bir önceki kapanışa kıyasla 226,37 puan yükselirken, toplamda 86,5 milyar liralık işlem hacmine ulaşıldı. Bankacılık endeksi yüzde 0,42 artış gösterirken, holding endeksi yüzde 2,17 değer kazandı. Sektör endeksleri içinde en fazla yükselişi yüzde 6,26 ile ticaret sektörü yaşarken, yalnızca iletişim sektörü yüzde 0,17 ile değer kaybetti.

Piyasa analistleri, global hisse senedi piyasalarında, ABD’deki enflasyonun düşüşe işaret etmesine rağmen, ABD Federal Rezerv’in (Fed) faiz indirimi beklentilerini bu yıldan itibaren üçten bire düşürmesiyle karışık bir görünüm olduğunu belirtti. Yurt içi piyasaların ise bu durumdan olumlu yönde ayrıştığı ifade edildi.

Analiz uzmanları, yarın Türkiye’de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) piyasa katılımcıları anketinin takip edileceğini söyledi. Ayrıca yurt dışında Japonya Merkez Bankası’nın (BoJ) faiz kararı, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde’ın demeçleri, Japonya’daki sanayi üretim verileri, Avro Bölgesi’nin dış ticaret dengesi ve ABD’deki Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi gibi önemli verilerin izleneceği aktarıldı.

BoJ’un faiz oranlarını değiştirmemesinin beklendiği ve Başkan Kazuo Ueda’nın gelecek dönem politikalarına dair ipuçları verebilecek açıklamalar yapmasının beklenildiği vurgulandı.

Teknik analizde ise BIST 100 endeksinin 10.500 ve 10.600 puan seviyelerinde dirençle karşılaşabileceği, 10.300 ve 10.200 puan seviyelerinin ise destek olarak görüldüğü belirtildi.