Borsa günü yükselişle tamamladı. En çok hangi hisseler yükseldi

Önceki kapanışa göre 183,23 puan yükselen endeksin toplam işlem hacmi 115 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 5,75, holding endeksi ise yüzde 2,54 değer kazandı. Sektör endekslerinde bankacılık en fazla kazancı sağlarken, ulaştırma endeksi yüzde 3,02 ile en çok kaybı yaşayan oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimine yönelik zamanlama belirsizliği sürerken, Fed Başkanı Jerome Powell’ın temkinli yaklaşımı piyasaları etkilemeye devam etti. Powell, enflasyonun istikrarlı bir şekilde yüzde 2’ye düşmesi konusunda güven sağlanana kadar faiz indiriminin uygun olmayacağını belirtti ve ekonominin gücü ile şimdiye kadar enflasyonda görülen ilerleme ışığında, verilerin politika kararlarına rehberlik etmesi için zamanları olduğunu ifade etti.

Analistler, yarın Türkiye’de hazine nakit dengesi, ABD’de istihdam verileri ve Avro Bölgesi’nde perakende satış verilerinin izleneceğini belirtiyor.

Teknik açıdan BIST 100 endeksi için 9.200 puan direnç seviyesi olarak, 9.000 ve 8.900 puanlar ise destek seviyeleri olarak görülüyor.