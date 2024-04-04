Borsa günü yükselişle tamamladı. En çok hangi hisseler yükseldi

Kaynak: AA
Borsa günü yükselişle tamamladı. En çok hangi hisseler yükseldi
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,05’lik bir artışla 9.129,02 puandan kapattı.

Önceki kapanışa göre 183,23 puan yükselen endeksin toplam işlem hacmi 115 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 5,75, holding endeksi ise yüzde 2,54 değer kazandı. Sektör endekslerinde bankacılık en fazla kazancı sağlarken, ulaştırma endeksi yüzde 3,02 ile en çok kaybı yaşayan oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimine yönelik zamanlama belirsizliği sürerken, Fed Başkanı Jerome Powell’ın temkinli yaklaşımı piyasaları etkilemeye devam etti. Powell, enflasyonun istikrarlı bir şekilde yüzde 2’ye düşmesi konusunda güven sağlanana kadar faiz indiriminin uygun olmayacağını belirtti ve ekonominin gücü ile şimdiye kadar enflasyonda görülen ilerleme ışığında, verilerin politika kararlarına rehberlik etmesi için zamanları olduğunu ifade etti.

Analistler, yarın Türkiye’de hazine nakit dengesi, ABD’de istihdam verileri ve Avro Bölgesi’nde perakende satış verilerinin izleneceğini belirtiyor.

Teknik açıdan BIST 100 endeksi için 9.200 puan direnç seviyesi olarak, 9.000 ve 8.900 puanlar ise destek seviyeleri olarak görülüyor.

İlgili Haberler
Borsada bugün son şans. Yatırımcılar dikkat
Borsa yeni güne yatay seyirle başladı
Borsa yeni güne yatay seyirle başladı
Son Haberler
YSK'dan yayın yasağını delen kanallara suç duyurusu Gündem
YSK'dan yayın yasağını delen kanallara suç duyurusu
Bağımsız Belediye Başkan Adayı Zafer Arpacı 3’ncü kez Banaz’ı kazandı Gündem
Bağımsız Belediye Başkan Adayı Zafer Arpacı 3’ncü kez Banaz’ı kazandı
Kocaeli'nde metro tünelinde yangın paniği! Yerel Haberler
Kocaeli'nde metro tünelinde yangın paniği!
Edirne'nin ilk kadın Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, mazbatasını aldı Yerel Haberler
Edirne'nin ilk kadın Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, mazbatasını aldı
Yangın faciasında gözaltı sayısı 11'e çıktı Gündem
Yangın faciasında gözaltı sayısı 11'e çıktı
Tramvayın önüne yatıp kalkmayan köpeklerin sevimli halleri görenleri gülümsetti Video
Tramvayın önüne yatıp kalkmayan köpeklerin sevimli halleri görenleri gülümsetti
Kadir İnanır'ın taburcu olduğu iddia edilmişti. Eşi Jülide Kural İnanır'ın son durumunu paylaştı Magazin
Kadir İnanır'ın taburcu olduğu iddia edilmişti. Eşi Jülide Kural İnanır'ın son durumunu paylaştı