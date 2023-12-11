Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında önceki kapanışın altında kaldı.

KAYNAK: AA
Borsa günün ilk yarısında geriledi

Saat 13.00’te 7.948,24 puana kadar düşen endeks, yüzde 0,38 değer kaybı yaşadı. Toplam işlem hacmi 32,7 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık ve holding endeksleri sırasıyla yüzde 1,04 ve yüzde 0,26 oranında düştü. Sektör endeksleri içinde en fazla artış yüzde 1,66 ile gıda içecek sektöründe görülürken, en fazla düşüş yüzde 1,24 ile madencilik sektöründe oldu.

Analistler, bugün ABD’de açıklanacak olan istihdam raporu verilerinin küresel piyasalarda oynaklığı artırabileceğini belirtti.

Dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) toplam rezervlerinin 140 milyar 149 milyon dolara ulaşarak rekor kırdığı ve yabancı yatırımcıların hisse senedi alımlarının arttığı açıklandı. Bugün de TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, reeskont limitini ve yatırım taahhütlü avans kredilerini artırma planlarını duyurdu.

Analistler, öğleden sonra ABD’de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verisinin de izleneceğini söyledi. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.900 ve 7.800 puan destek, 8.000 ve 8.100 puan direnç seviyesi olarak belirtildi.

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