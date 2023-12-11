İşte 2024 asgari ücret rakamı. Cem Küçük 'İstihbarat aldım' diyerek açıkladı

Gazeteci Cem Küçük canlı yayında asgari ücret zammını açıkladı.

KAYNAK: Haber Merkezi
İşte 2024 asgari ücret rakamı. Cem Küçük 'İstihbarat aldım' diyerek açıkladı

Milyonlar, yılbaşına az bir zaman kala asgari ücrete yapılacak zammı merak ediyor.

Uzmanlar ve ekonomistler zam tartışmalarını sürdürürken asgari ücret ile ilgili ayrıntılar gün yüzüne çıkmaya başladı. Yarın görüşülecek Asgari Ücret Komisyonu toplam 4 kez toplanacak. Bu yıl bir ilk olarak görüşmelere işçilerde katılacak. Enflasyon karşısında çalışanları ezdirmeyeceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan 2024 yılında asgari ücrete bir defa zam yapılacağını açıkladı.

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CANLI YAYINDA AÇIKLADI

İktidara yakınlığıyla bilinen Cem Küçük aldığı duyumları paylaşarak asgari ücret zammını canlı yayında açıkladı.

CNN Türk’te yayınlanan “Eren Eğilmez ile gerçek fikri ne” programında konuşan Cem Küçük, Eren Eğilmez’in “Yeni Asgari ücrete dair bir istihbarat var mı” sorusuna “var” diyerek asgari ücret yapılacak zammı iddialarını açıkladı.

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"17 BİN 500 TL’YE ÇIKABİLİR"

Cem Küçük, canlı yayında asgari ücrette var olan enflasyon koşulları değerlendirildiğinde yüzde 38’lik bir artış olması gerektiğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu oranı yüzde 40’a yuvarlayacağını düşündüğünü söyledi

Yüzde 40’lık bir artışın halihazırda 11.400 TL olan asgari ücreti 2024 yılında 15.960 TL’ye çıkaracağını belirten Cem Küçük, bir kerelik verileceğinden, bu rakamın 17.500 TL’ye çıkarılma fikrinin masada olduğunu söyledi.

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Ayrıca Cem Küçük asgari ücretin 16 bin lira olacağını iddia etti.

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