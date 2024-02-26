Borsa günün ilk yarısında geriledi

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 34,08 puan azalışıyla 9.340,12 seviyesine düştü. Toplam işlem hacmi 69,2 milyar TL oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 2,43, holding endeksi yüzde 0,39 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,76 ile bilişim olurken, en fazla kaybettiren ise yüzde 2,43 ile bankacılık sektörü oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, geçen hafta Nvidia'nın son çeyrekte beklentilerin üzerinde kar açıklamasıyla artan risk iştahının, yerini temkinli bir seyre bıraktığını söyleyerek, söz konusu seyrin yurt içi piyasalarda da etkili olduğunu vurguladı.