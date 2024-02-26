Çocuk sahibi olan çalışanlara 75 bin dolar ikramiye

Kaynak: bigparahürriyet
Çocuk sahibi olan çalışanlara 75 bin dolar ikramiye
Güney Kore'de şirketler, ülkede doğum oranını arttırmak amacıyla çalışanlarını çocuk sahibi olmaya teşvik ediyor. Bazı şirketler çocuk yapan elemanlarına 75 bin dolara varan ödüller veriyor.

Bir giyim firması olan Ssangbangwool tarafından yapılan açıklamada, çalışanlarına ilk çocuklara 22 bin 400 dolar, ikinci çocuklara 22 bin 400 dolar ve üçüncü çocuklara 30 bin dolar ikramiye vereceğini paylaştı.
Bununla beraber inşaat şirketi Booyoung Group da bu ayın başlarında bebek sahibi olan çalışanlarına çocuk başına 75 bin dolar ikramiye vereceğini aktardı. Booyoung Group, 2021'den bu yana çocuk sahibi olan çalışanlarına toplam 5,25 milyon dolar nakit ödedi.
Seul yönetimi de, yeni doğan çocuklar için aylık 750 dolar ödeme yapılacağını paylaştı.
AZALAN NÜFUS
Güney Kore'de azalan doğum hızı ülkenin en büyük sorunlarından biri. 51 milyon kişinin yaşadığı ülkede nüfus çok hızlı bir oranda yaşlanıyor. 2022’de ülkede doğum hızının yüzde 0.78 olduğu belirtildi. Güney Kore nüfusunun korunabilmesi için doğum hızının en az yüzde 2.1 olması lazım.
Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, azalan nüfusun önüne geçmek için 13 Şubat'ta şirketlerin çalışanlarını çocuk yapmaya teşvik etmesi durumunda şirketlerin vergi indirimlerinden ve subvansiyonlardan yararlanmasını sağlayan kararnameyi imzaladı.

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