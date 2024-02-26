Demirde Çin baskısı

Geçtiğimiz hafta yüzde 9'a varan düşen demir cevheri, tatillerin ardından Çin çelik talebinde toparlanma umutlarının azalmasıyla beraber ekim ayından bu yana en düşük seviyeye düştü.

Demir cevherinin tonu hafta başında yüzde 3'ü aşan düşüşle 116 doların altını gördü.

Bu durum Çin'de inşaatın yoğun olduğu mart ve nisan aylarının hızla yaklaştığı göz önüne alındığında endişe verici bir durum olarak algılandı.

Dünyanın en büyük ikinci demir cevheri üreticisi Vale SA'nın Çin dışındaki satışlarını artırmaya çalıştığını belirtmesi, madencilerin canlanma konusunda iyimser olmadıklarının bir göstergesi olduğu belirtildi.

Minmetals Futures Co. paylaştığı bir notta, çelik üretiminin zayıf olduğunu ve Çin'in tatilden sonra tam olarak toparlanmadığını belirtti. Fabrikaların düşük kârlılık sebebiyle üretimlerini satış hacimlerine göre belirleyebileceğini dile getirdi.

Çin Demir ve Çelik Birliği'nin verilerine göre, Çin'in önde gelen çelik üreticilerinin stokları şubat ayı ortasında ay başına kıyasla yüzde 25,7 oranında artış gösterdi. Son dönemde günlük ham çelik üretimi ılımlı bir artış kaydetti.

Demir cevheri fiyatları geçtiğimiz yılın ikinci yarısında Çin'in teşvik tedbirlerinin ekonomik aktiviteyi canlandıracağı umuduyla yükseliş yaşamıştı.

Fakat Çin'de yerel hükümetler şimdiye kadar daha fazla borçlanma konusunda isteksiz veya yetersiz göründü. Bu durum Pekin'in boşluğu doldurup daha fazla borç alabileceği beklentilerini destekliyor.