Borsa günün ilk yarısında geriledi

Günün ilk yarısında düşüş trendinde olan BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa kıyasla 27,66 puanlık bir düşüşle 9.166,03 puana indi. Toplam işlem hacmi 48,7 milyar lira olarak belirlendi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,84, holding endeksi ise yüzde 0,32 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazanan yüzde 2,96 ile tekstil deri oldu, en çok kaybeden ise yüzde 1,04 ile iletişim oldu.

Analistler, küresel hisse senedi piyasalarında, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) enflasyon göstergesi olarak kabul ettiği çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki yavaşlamanın devam ettiğini gösteren verilerin ardından risk iştahının arttığını belirtti ve yurt içi piyasaların negatif ayrıştığını ifade etti.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin yanı sıra Avro Bölgesi’nde öncü enflasyon ve ABD’de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin de izleneceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.300 ve 9.400 seviyelerinin direnç, 9.100 ve 9.060 seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu belirtti.