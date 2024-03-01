Marketlerde fahiş fiyat denetimi

Kaynak: DHA
Marketlerde fahiş fiyat denetimi
Ticaret Bakanlığı ekiplerince Ankara, İstanbul, İzmir'in de aralarında olduğu 10 şehirde marketlerde ramazan ayı öncesi fahiş fiyat denetimi yapıldı.

Denetim yapan ekipler manav, kasap ve temizlik reyonlarında bulunan temel ürünlerin etiket fiyatlarını kontrol ederek not aldı. Ürünlerin etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark bakıldı. Ayrıca etiketlerin değişim tarihine bakıldı ve önceki fiyatlar da kontrol sağlandı. Meyve ve sebze reyonunda da ürünlerin menşei ve geliş fiyat bilgisi Hal Kayıt Sistemi üzerinden kontrolü yapıldı. Yapılan denetimde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Ankara Ticaret İl Müdür Vekili Elif Tan "Ramazan boyunca da yoğun bir şekilde denetime devam edeceğiz. Ankara’nın her yerinde günde 12 lokasyonda denetimlerimiz devam ediyor" ifadelerini kullandı.

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