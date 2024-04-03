Borsa günün ilk yarısında geriledi

Kaynak: AA
Borsa günün ilk yarısında geriledi
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, öğle saatlerinde yüzde 0,75 oranında değer kaybederek 8.973,48 seviyesine düştü.

Günün ilk yarısında düşüş trendinde ilerleyen endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışın 67,39 puan altında, 8.973,48 puana gerilemiş durumda. İşlem hacmi ise 37 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık sektörü endeksi yüzde 2,44, holding endeksi ise yüzde 1,54 oranında değer yitirdi.

Analistler, küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) beklenenden daha geç bir zamanda faiz indirimine gitme ihtimalinin artmasıyla oluşan endişelerin negatif bir hava yarattığını belirtiyor. Bugün, Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamalarının piyasaların odak noktası olacağı ifade ediliyor.

ABD’de öğleden sonra açıklanacak olan ADP özel sektör istihdam verileri ve hizmet sektörü PMI endeksi, analistler tarafından yakından izlenecek. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.900 ve 8.800 seviyeleri destek, 9.000 ve 9.100 seviyeleri ise direnç olarak görülüyor.

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