Çin’de son 3 yılda trilyonlarca çıkış

Bankacılık devi HSBC’ye göre bu rakam, Hindistan borsasının değerinden daha fazla oldu.

Özellikle Hindistan Ulusal Menkul Kıymetler Borsası’nın aynı dönemde büyüdüğü göz önüne tutulduğunda, uzmanlar bu istatistik ne Çin ne de Hong Kong için iyiye işaret olmadığını gösteriyor.

ÇİN BORSALARI SATIŞTA

Çin’in CSI 300 endeksi üst üste üç yıldır satıcılı seyir yaşadı. 2023’ü yüzde 11,4′lük gerileme ile geride bıraktı. Hong Kong’un Hang Seng endeksi ise üst üste dördüncü yıl da gerileme göstererek 2023’ü yüzde 13,8 düşüşle kapattı. Her ikisi de 2023’te başlıca Asya-Pasifik endeksleri arasında en düşük performansı gösterenlerden oldu.

Çin ürünlerine zayıflayan talep ve Çinli emlak şirketlerinin zor durumda olması, ülkenin ekonomisini baskılayan unsurlardan.

Çin, 2024 yılı için büyüme hedefini yüzde 5 olarak belirledi.

Fakat uzmanlar, dünyanın en büyük ikinci ekonomisinin hedefine ulaşacağı konusunda şüpheci düşünüyor.