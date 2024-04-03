Borsa liginde kazandıran takım belli oldu

İstanbul Borsasında işlem gören spor kulüplerinden yatırımcısına en çok kazandıran futbol takımı belli oldu.

Spor endeksi Ocak ile mart ayları arasında yüzde 6,8 oranında değer kazandı.Trasferlerden açıklanan bilançolara, gelirlerden sponsorluğa bir çok anlaşma futbol kuluplerini ilk çeyrekteki borsa performansını olumlu etkiledi. Kulüplerin mali ve finansal durumlarındaki sıkıntılarla birlikte saha oyunları hisse performanslarını üzerinde olumsuz baskı kurdu.

BEŞİKTAŞ İLK ÜÇ AYIN GALİBİ

Borsada işlem görün spor kulüplerinin hisseleri arasında en çok artışı yüzde 20 ile Beşiktaş gösterdi. Böylece yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi Beşiktaş oldu.

Bu dönemde Beşiktaş dört transfer birden gerçekleştirmişti. Bunun yanında kulüp üç yıllık Beko ile forma göğüs sporsorluğu anlaşmasına imza atmıştı.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ de ilk çeyrekte yatırımcısını güldürdü. Galatasaray'ın hisseleri yüzde 6,8 değer kazandı.Galatasaray'ın hisselerindeki yükselişte kulübün yeşil sahalardaki başarısı ve bilançolarından zarardan kara dönmesi de etkili oldu. Kulüp 1 Haziran 2022-31 Mayıs 2023 döneminde 952,3 milyon lira zarar açıklarken, 1 Haziran 2023-30 Kasım 2023 döneminde 34,3 milyon net kar duyurusu yaptı.

Yılın ilk çeyreğinde Fenerbahçe Futbol AŞ'nin hisseleri yüzde 6,2, Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliğinin hisseleri ise yüzde 11,8 azalış kaydetti.

MART AYI SPOR HİSSELERİNE YARAMADI

Borsa İstanbul'da işlem gören spor kulüplerinin hisseleri genelde yükseliş kaydederken, mart ayı futbol takımlarına yaramadı. Geçen ay yatırımcısına Galatasaray yüzde 4,1, Fenerbahçe yüzde 17,7, Trabzonspor yüzde 17,9, Beşiktaş yüzde 23,9 kaybettirdi.

EN FAZLA PİYASA DEĞERİNE BEŞİKTAŞ SAHİP

Halka açık 4 spor şirketi arasında en fazla piyasa değerine Beşiktaş sahip oldu. Kulüp, geçen ayı 12 milyar 348 milyon lira piyasa değeriyle tamamladı. Beşiktaş'ı, 8 milyar 487 milyon 535 bin lirayla Fenerbahçe, 7 milyar 268 milyon 400 bin lirayla Galatasaray, 3 milyar 550 milyon lirayla Trabzonspor izledi.