İstihdam rakamları beklentiyi aştı

Kaynak: Bloomberght
İstihdam rakamları beklentiyi aştı
ABD'de ADP özel sektör istihdamı martta 184 bin artışla piyasa beklentilerinin üzerinde açıklandı.

ABD'de istihdam piyasasından bir güçlü veri daha açıklandı.

ADP özel sektör istihdamı martta 184 bin kişi artış gösterdi. Piyasanın beklentisi 148 bin gelmesi yönündeydi.

Şubat ayında söz konusu veri 155 bin olarak açıklanmıştı.

Veriler ABD’li şirketlerin geçtiğimiz ay Temmuz 2023’ten bu tarafa en fazla istihdam artışını gerçekleştirerek işgücüne yönelik güçlü bir talebe ifade ettiğini gösterdi.

İstihdam küçük ölçekli işletmelerde 16 bin, orta ölçekli işletmelerde 93 bin ve büyük ölçekli işletmelerde 87 bin kişi artış kaydetti.

İlgili dönemde istihdam artışının 142 bini hizmet sektöründe yaşanırken, üretim sektöründe 42 bin kişilik yükseliş kaydedildi.

ÜCRET ARTIŞI AYNI KALDI

ABD'de 25 milyondan fazla çalışanın bordro bilgileri kullanılarak hesaplanan ADP özel istihdam verisi kapsamında, yıllık ücret martta, şubatta olduğu gibi yüzde 5,1 artış gösterdi.

ADP Araştırma Enstitüsü Başekonomisti Nela Richardson, verilere dair incelemesinde, enflasyonun düştüğünü, fakat hem mallarda hem de hizmetlerde ücretlerin arttığını işaret ettiğini gösterdi.

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