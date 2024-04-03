KARDEMİR’den yeni hedefler

Cumhuriyet'in Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla dönemin Başbakanı İsmet İnönü tarafından 3 Nisan 1937'de Türkiye'nin ilk ağır sanayisinin temeli Karabük'te atılmaya başlandı.

İlk yüksek fırının 9 Eylül 1939'da ateşlenmesinden 1 gün sonra 10 Eylül 1939'da ilk Türk demiri üretimi gerçekleştirildi.

Aradan geçen yıllarda "fabrikalar kuran fabrika" sıfatıyla anılmaya başlanan KARDEMİR, Türkiye'nin ilk 500 büyük sanayi kuruluşu içinde 27. sırada yerini aldı.

Bağlı kuruluşlarıyla yaklaşık 5 bin çalışanı olan fabrika, yıllık 3,5 milyon ton sıvı çelik üretimi sağlamayı hedefliyor.

Bununla beraber bağlı ortaklıklarla KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Demir, her sene 300-400 işçi alımının yapıldığını belirtti.

Demir, fabrikada yıllık 2,5 milyon ton sıvı çelik üretildiğini söyleyerek, "Amacımız 3,5 milyon tona erişmek ve daha sonra 4 milyona yükseltebilmek. Üretim kapasitemizi artırmakla beraber üretim kalitemizi, yani nihai ürünlerde kalitemizi artırmak da hedeflerimizden biri." İfadelerini kullandı.