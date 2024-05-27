Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Bu yükseliş eğiliminde hareket eden endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 51,57 puan artışla 10.728,22 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi ise 40,9 milyar lira oldu.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,22 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 1,94 ile sigorta oldu.

Analistler, küresel piyasaların geçen haftanın son işlem gününde ABD’de Michigan Üniversitesi tarafından ölçülen enflasyon beklentilerindeki gevşemenin etkisiyle haftaya pozitif bir seyirle başladığını kaydetti.

Bu hafta ABD’de büyüme verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.800 ve 11.000 puanın direnç, 10.600 ve 10.500 seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu belirtti.