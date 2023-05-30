Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 3,27 değer kazanarak 4.924,61 puana yükseldi.

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 156,05 puan artarak 4.924,61'e çıktı. Toplam işlem hacmi 50,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 8,86 ve holding endeksi yüzde 4,21 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran bankacılık oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'deki borç limiti krizinin yatırımcıların odağında kalmaya devam ettiğini belirterek, konuya ilişkin belirsizliklerin risk iştahını törpülemeyi sürdürdüğünü, Borsa İstanbul'un bankacılık hisseleri öncülüğünde pozitif seyrettiğini ifade etti.

Borç limitinin artırılması halinde ABD'de hazinenin üçüncü çeyrek sonuna kadar yaklaşık 1 trilyon dolarlık tahvil satmasının beklendiğini aktaran analistler, söz konusu ihtimalin piyasalarda likidite sıkıntısı çıkarabileceği endişesinin güçlendiğini kaydetti.

Öte yandan, cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisi öncesi para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yüzde 60 ihtimalle 25 baz puanlık faiz artışına gideceği öngörülürken, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin bugünkü sözle yönlendirmeleri de yatırımcıların odağında bulunuyor.

Yurt içinde ise yeni ekonomi yönetimine ilişkin ipuçları yakından takip ediliyor.

Analistler, öğleden sonra ABD'de konut fiyat endeksi, tüketici güven endeksi ve Dallas Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.000 puanın direnç, 4.750 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Öne Çıkanlar
Sinan Oğan ile Süleyman Soylu’nun ortak noktası!
Sinan Oğan ile Süleyman Soylu’nun ortak noktası!
Tayyip Erdoğan'ın uçağının kapısında neler yaşandı? Şerafettin Tilki Rıdvan Dilmen gerçeğini açıkladı
Tayyip Erdoğan'ın uçağının kapısında neler yaşandı? Şerafettin Tilki Rıdvan Dilmen gerçeğini açıkladı
Kılıçdaroğlu'nun seçimi neden kaybettiğini Erman Toroğlu açıkladı
Kılıçdaroğlu'nun seçimi neden kaybettiğini Erman Toroğlu açıkladı
Seçim bitti gözler Resmi Gazete’de yayınlanacak kararlarda. Atanırım diye sevinme ortada kalırım diye üzülme
Seçim bitti gözler Resmi Gazete’de yayınlanacak kararlarda. Atanırım diye sevinme ortada kalırım diye üzülme
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Yalı Çapkını 35. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?
Yalı Çapkını 35. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
İran Milli Basketbol Takımı'na Türk antrenör Spor
İran Milli Basketbol Takımı'na Türk antrenör
Seçim kutlamalarında İYİ Partiliyi öldürenin savunması: Birkaç kadeh viski içmiştik, üzerime yürüyünce bıçakladım Güncel
Seçim kutlamalarında İYİ Partiliyi öldürenin savunması: Birkaç kadeh viski içmiştik, üzerime yürüyünce bıçakladım
Sakatlanan Johnny Depp konserlerini erteledi. İstanbul konseri olacak mı? Magazin
Sakatlanan Johnny Depp konserlerini erteledi. İstanbul konseri olacak mı?
Çin'de ortaya atılan iddia Müslümanları sokağa döktü Dünya
Çin'de ortaya atılan iddia Müslümanları sokağa döktü
Rıdvan Dilmen'in Erdoğan'la fotoğraf çekilmek için neden yarıştığı ortaya çıktı Spor
Rıdvan Dilmen'in Erdoğan'la fotoğraf çekilmek için neden yarıştığı ortaya çıktı
AKP'nin kutlamalarında dans eden bir kadın kendinden geçti Güncel
AKP'nin kutlamalarında dans eden bir kadın kendinden geçti
Profesörden korkutan uyarı: Kulak çınlaması hastalık habercisi olabilir Sağlık
Profesörden korkutan uyarı: Kulak çınlaması hastalık habercisi olabilir