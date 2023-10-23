Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,80 değer kazanarak 7.570,75 puana çıktı.

KAYNAK: AA
Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 60,07 puan artışla 7.570,75 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 40,7 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,71 ve holding endeksi yüzde 0,77 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 1,82 ile bilişim, en çok kaybettiren ise yüzde 0,94 ile sigorta oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarının Orta Doğu'daki çatışmalara ilişkin belirsizliklerle yeni haftaya da negatif seyirle başladığını ifade ederek, bu hafta gözlerin Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) para politikası kararlarına çevrildiğini söyledi.

Çatışmaların genişleyebileceği endişesi hakim olmaya devam etse de İsrail'in Gazze'ye askeri harekatını ertelediğine yönelik haberler varlık fiyatlarındaki oynaklığı sınırlı da olsa azalttı.

Öte yandan, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek hafta politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, aralık ve ocaktaki toplantılarda da Banka'nın politika faizini değiştirmeyeceğine ilişkin beklentiler güç kazanıyor.

Analistler, öğleden sonra yurt dışında ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksi ve Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksinin yanı sıra İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.750 puanın direnç, 7.500 ve 7.400 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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