Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Endeks, günün ilk yarısında yükseliş trendindeydi ve saat 13.00’te önceki kapanışa göre 48,84 puanlık bir artışla 7.923,00 puana çıktı. Toplam işlem hacmi 44,3 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,68, holding endeksi ise %0,66 değer kazandı. Analistler, bugün ABD’de açıklanacak enflasyon verileri öncesinde küresel pay piyasalarında başlayan olumlu seyrin, yurt içi piyasalara da yansıdığını belirtti.

ABD’de bugün açıklanacak olan Tüketici Fiyat Endeksi verilerinin, Federal Rezerv’in (Fed) gelecekte alacağı faiz kararlarını etkileyebileceğini belirten analistler, ABD’deki yıllık enflasyonun %3,2 olacağını tahmin ediyor.

Ayrıca, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın New York’ta düzenleyeceği “Yatırımcı Günleri” toplantıları da yurt içi piyasaların gündeminde yer alıyor.

Analistler, günün kalanında yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD’deki enflasyon verileri ve haftalık işsizlik maaşı başvurularının izleneceğini belirtiyor. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.930 ve 8.000 seviyelerinin direnç, 7.820 ve 7.800 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade ediyorlar.