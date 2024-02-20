Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa oranla 110,31 puan artışla 9.306,73 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 54 milyar TL oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,15, holding endeksi yüzde 1,22 değerlendi.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,05 ile bilişim olurken, tek kaybettiren ise yüzde 1,65 ile sigorta sektörü oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini öngörülünden daha geç indirmeye başlayacağına yönelik artan endişelerin sıcaklığını koruduğunu belirterek, ABD'de açıklanması beklenen önemli şirketlerin bilançoları öncesinde negatif bir seyir sergilediğini söyledi.

Öğleden sonra ABD'de öncü göstergeler endeksinin takip edileceğini söyleyen analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.400 seviyesinin direnç, 9.200 ve 9.100 seviyelerinin destek konumunda olduğunu aktardı.