Japonya’nın ihracatında beklenmedik artış

Kaynak: Bloomberght
Japonya’nın ihracatında beklenmedik artış
Japonya'nın ihracatı ocak ayında araç, otomobil parçaları ve makine sevkiyatlarındaki artışla beraber yaklaşık yüzde 12 büyüme gösterdi. Ekonomistlerin beklentisi yüzde 9,5 olması yönündeydi.

Japonya'nın ihracatı ocak ayında beklenenin üzerinde büyüyerek ekonomiye ihtiyaç duyulan desteği sağladı ve negatif faiz politikasını sonlandırmaya doğru ilerleyen Japonya Merkez Bankası'na açık kapı tuttu.
İthalat, kömür ve sıvılaştırılmış doğalgazdaki düşüşlerin etkisiyle yüzde 9,6 düşüş göstererek 10'uncu ayda da geriledi.
Japonya Maliye Bakanlığı'nın ön raporuna göre ihracat toplamda 7.3 trilyon yen (48 milyar dolar) ile üst üste ikinci ay büyüme gösterdi.
Aralık ayında revize edilen yüzde 9,7'lik artışın ardından bir ay sonra ihracatta görülen artış, ekonominin durgun yurt içi harcamalar sebebiyle 2023'ün son çeyreğinde beklenmedik bir şekilde resesyona girmesinin ardından Japonya için pozitif bir işaret.
Dış talebin nispeten istikrarlı olduğuna dair kanıtlar, birçok ekonomistin nisan ayına kadar beklediği gibi, BOJ'un para politikasını normalleştirmeye devam edebileceği yönündeki piyasa görüşlerini destekleyebilir.

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