Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Kaynak: AA
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,81 değerlenerek 9.387,94 seviyesine yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 75,82 puan artışla 9.387,94 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 58,7 milyar TL oldu.

BİST 100 TSİ 14.25’te 9.366 seviyesinde bulunuyor.

Bankacılık endeksi yüzde 0,52, holding endeksi yüzde 1,02 değerlendi.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,56 ile bilişim olurken, tek kaybettiren ise yüzde 1,61 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Bugün yurtiçinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı toplantısı takip edildi. TCMB faizler değişikliğe gitmeyerek faizleri yüzde 45 seviyesinde sabit tuttu.

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