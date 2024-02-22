Ortalama evlilik yaşı 22 yılın zirvesinde

Bin nüfus başına düşen evlenme sayısını ifade eden kaba evlenme hızı 2023’te binde 6,63 olarak gerçekleşti.

Yıllara göre ortalama ilk evlenme yaşı incelendiğinde, her iki cinsiyette de ilk evlenme yaşının artış gösterdiği saptandı. Ortalama ilk evlenme yaşı 2023’te erkeklerde 28,3 iken kadınlarda 25,7 olarak açıklandı.

Erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkı ise 2,6 yaş olarak gerçekleşti. Söz konusu veri, 22 yılın zirvesi olarak tarihe geçti.

Kaba evlenme hızının 2023’te en yüksek olduğu il, binde 8,09 ile Kilis olurken, bu ili binde 7,81 ile Aksaray, binde 7,57 ile Gaziantep takip etti.

Kaba evlenme hızının en düşük olduğu il ise binde 4,52 ile Gümüşhane olurken, bu ili binde 4,82 ile Tunceli, binde 4,98 ile Malatya takip etti.

2023 BOŞANMA ORANLARI

Boşanan çiftlerin sayısı 2022’de 182 bin 437 iken 2023’te 171 bin 881 olarak gerçekleşti. Bin nüfus başına düşen boşanma sayısını ifade eden kaba boşanma hızı 2023’te binde 2,01 olarak kaydedildi.

BOŞANMA HIZI EN YÜKSEK İL

Kaba boşanma hızının 2023’te en yüksek olduğu il, binde 3,05 ile İzmir olarak kayıtlara geçti. Bu ili binde 2,94 ile Antalya, binde 2,80 ile Karaman takip etti. Kaba boşanma hızının en düşük olduğu il ise binde 0,36 ile Hakkari olurken, bu ili binde 0,44 ile Şırnak, binde 0,55 ile Muş izledi.