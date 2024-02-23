Borsa günün ilk yarısında yükseldi. En çok hangi hisseler yükseldi

Saat 13.00 itibarıyla, endeks önceki kapanışa göre 40,84 puanlık bir artış gösterdi ve toplam işlem hacmi 66,7 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,40, holding endeksi ise yüzde 0,36 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazanan yüzde 2,74 ile bilişim oldu, tek kaybeden ise yüzde 2,07 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Analistler, Nvidia’nın beklentilerin üzerindeki finansal sonuçları sonrasında ABD, Avrupa ve Japonya’daki hisse senedi piyasalarında yeni zirveler görüldüğünü belirtirken, yerel piyasalarda da alım ağırlıklı bir seyir olduğunu ifade etti.

Ayrıca, dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizini, yani bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 45’te sabit tuttu.

TCMB’nin faiz oranlarına ilişkin açıklamasında, “Kurul, politika faizinin mevcut seviyesinin aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sürdürüleceğini değerlendirmiştir.” ifadeleri kullanıldı.

Analistler, günün kalanında veri gündeminin sakin olduğunu belirtirken, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.400 ve 9.500 seviyelerinin direnç, 9.300 ve 9.200 seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu belirtti.