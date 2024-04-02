ECB’den kritik enflasyon açıklaması

ECB, şubat ayı Tüketici Beklentileri Anketi sonuçlarını yayımladı.

Yayımlanan verilere göre, Avro Bölgesi'ndeki tüketicilerin 12 ay için ortalama enflasyon beklentisi yüzde 3,3'ten yüzde 3,1'e geriledi.

ECB'nin söz konusu açıklamasında, "Bu beklentiler, Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna'ya karşı başlattığı haksız savaştan bu yana en düşük seviyesinde bulunuyor." ifadelerine yer verildi.

Tüketicilerin gelecek 3 yıl için enflasyon beklentisi yüzde 2,5'te sabit bıraktı. Bölgedeki tüketicilerin ekonomik büyümeye dair beklentisi ise yüzde eksi 1,1 oldu.

ECB Tüketici Beklentileri Anketi, aylık olarak açıklanıyor. Söz konusu anket, Avro Bölgesi GSYH'sinin yaklaşık yüzde 85'ini temsil eden Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Hollanda ve Belçika'dan yaklaşık 14 bin kişiyle görüşme düzenlenerek yapılıyor.

Enflasyon beklentileri, merkez bankasının para politikasında önemli faktör oluyor.

ECB'nin faiz artırımları veya indirimleri konusunda ne kadar ileri ve hangi hızda gideceğini, enflasyonun görünümü belirleyecek.

Bu arada, Avro Bölgesi'nde ocakta yüzde 2,8 olan yıllık enflasyon, şubatta yüzde 2,6'ya indi. 20 ülkeli bölgede çekirdek enflasyon ocakta yüzde 3,3 iken şubatta yüzde 3,1'e geriledi.